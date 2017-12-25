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Подробности пожара в центре Кишинева: пострадала женщина

Подробности пожара в центре Кишинева: пострадала женщина

С огнем в квартире на третьем этаже боролись четыре пожарных расчета.

По словам пресс-секретаря Главного инспектората экстренных ситуаций Дианы Цуцу, во время тушения пожара пришлось эвакуировать женщину, которая жила в данной квартире. Пострадавшая надышалась дымом и была госпитализирована, но ее жизни ничто не угрожает.

Квартира, в которой произошел пожар, оказалась достаточно сильно повреждена. Так, огнем практически полностью уничтожена одна из комнат, а также все находящееся в ней имущество.

Причину возгорания предстоит определить специалистам.

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