Подробности пожара в Бричанах: один погибший, хозяин дома – в больнице

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Этим утром сотрудники Главной инспекции по чрезвычайным ситуациям участвовали в ликвидации пожара, произошедшего в селе Котеля Бричанского района.

По данным ГИЧС, возгорание произошло в жилом доме. На месте инцидента работали две пожарные команды. В одной из комнат спасатели обнаружили обгоревшее тело 53-летнего мужчины. Домовладелец, мужчина в возрасте 52 лет, был госпитализирован в районную больницу.

Во время пожара пострадали две жилые комнаты и прихожая. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.