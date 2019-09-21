Подробности пожара в Бричанах: один погибший, хозяин дома – в больнице

Подробности пожара в Бричанах: один погибший, хозяин дома – в больнице

Этим утром  сотрудники Главной инспекции по чрезвычайным ситуациям участвовали в ликвидации пожара, произошедшего в селе Котеля Бричанского района.

По данным ГИЧС, возгорание произошло в жилом доме. На месте инцидента работали две пожарные команды. В одной из комнат спасатели обнаружили обгоревшее тело 53-летнего мужчины. Домовладелец, мужчина в возрасте 52 лет, был госпитализирован в районную больницу.

Во время пожара пострадали две жилые комнаты и прихожая. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md