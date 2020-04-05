Подробности пожара на Рышкановке: жильцов эвакуировали, пожилую хозяйку квартиры спасли (ВИДЕО)

Подробности пожара на Рышкановке: жильцов эвакуировали, пожилую хозяйку квартиры спасли (ВИДЕО)

Стали известны подробности пожара, который произошел сегодня утром в многоэтажном доме на улице Андрей Дога, 30. Там загорелась квартира на 6 этаже. С пламенем боролись три пожарных расчета. 

Спасателям удалось вытащить из жилища 73-летнюю хозяйку квартиры. Ее забрали в “скорую”. Жизнь женщины вне угрозы. Кроме того, пожарные эвакуировали 10 человек, живущих этажами выше, во избежание отравления угарным газом.

Огонь не распространился на другие квартиры. Жертв в результате инцидента нет. Причины и обстоятельства ЧП предстоит установить.

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