Подробности пожара на Чеканах: в горящей квартире были люди

Возгорание в квартире по улице Игорь Виеру могло повлечь за собой куда более серьезные последствия, чем поврежденные пламенем квадратные метры.

Так, по информации Генинспектората по чрезвычайным ситуациям, в момент пожара в квартире находились два человека. По счастью, им удалось выбраться самостоятельно до приезда пожарных.

Всего на месте происшествия работали три пожарных расчета. Они справились с огнем в 14.50. Кроме того, из-за сильного задымления понадобилась эвакуация двух человек из соседних квартир. Они также не пострадали.

Согласно данным ГЧС, пламя уничтожило имущество погорельцев на территории в 10 квадратных метров. Причины пожара устанавливаются.