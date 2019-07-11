Подробности ограбления банка на Буюканах: сумма ущерба удвоилась

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Как рассказал заместитель начальника НИР Алексей Лаза, число людей, подавших заявления в полицию о краже, увеличивается с каждым днём. Если в понедельник было подсчитано, что более 30 человек понесли убытки на сумму 29,4 млн леев, то всего за один день эта сумма практически удвоилась.

Во вторник к нам обратился 51 человек. Ситуация меняется каждый день, так как в период отпусков многие находятся не в стране. По новым подсчётам, сумма ущерба перевалила за 54 млн леев. Грабители сработали профессионально, не оставили никаких следов, – прокомментировал инспектор.

Полиции пока не удаётся найти злоумышленников, пишет unimedia.info со ссылкой на zdg.md.

На сегодняшний день у нас нет подозреваемых. Камеры наблюдения были отключены. Здесь работали те, кто очень хорошо знает, как всё устроено. Банковская система сигнализации была полностью отключена, а это можно сделать, если находишься внутри здания. Предположительно, кто-то из грабителей работал в банковской системе или в охранной компании. Нам предстоит большая работа, – подытожил Лаза.