Подробности обысков: задержаны 6 человек, наркотиков изъято на 2 млн леев

Кроме того, было конфисковано 6 огнестрельных оружий.

В ходе проведенных обысков было изъято более 15 кг запрещенных веществ, обнаружены две лаборатории по производству наркотиков, теплица для выращивания конопли и лаборатория для производства поддельного алкоголя, в которой было найдено 37 литров этилового спирта, акцизные марки и бутылки.

Всего было изъято запрещенных веществ на 2 миллиона леев. Кроме того, в ходе спецоперации было задержано шесть человек.

Напомним, что по всей стране прошло 180 обысков. Представители правоохранительных органов проводят спецоперацию по выявлению у граждан запрещенных веществ.