Подробности обысков в Апелляционной палате и суде сектора Центр: к кому нагрянули сотрудники НАЦ и прокуроры

Национальный антикоррупционный центр и Антикоррупционная прокуратура в проводят сегодня обыски в Апелляционной палате Кишинева, а также в суде столичного сектора Центр по уголовным делам, возбужденным по фактам коррупции рядом судей.

К этому часу стали известны имена пяти судей, к которым с обысками нагрянули сотрудники НАЦ и прокуроры, пишет tv8.md.

Людмила Онуш. Занимает должность судьи с 2002 года. Изначально работала в суде сектора Чекан, а с 2014 – в Апелляционной палате. Виктория Хадыркэ. Занимает должность судьи с 2014 года в суде сектора Центр. Ранее работала в суде сектора Буюканы. Светлана Тызу. Занимает должность судьи с 2015 года в суде сектора Центр. Галина Москалчук. Занимает должность судьи с 2005 года. Свою деятельность в Апелляционной палате начала в 2017 году. Любовь Брынзэ. Занимает должность судьи в Апелляционной палате с 2015 года. Ранее работала в Национальном институте правосудия и занимала там должность главы Управления научных исследований, а также в суде сектора Центр. Любовь Брынзэ является супругой декана факультета права Молдавского государственного университета Серджиу Брынзэ, который несколько недель назад был также задержан НАЦ по делу о коррупции и помещён под предварительный арест.

Напомним, что судей подозреваются в коррупционных деяниях. Разрешение на начало уголовного преследования и привлечение к ответственности подозреваемых этим утром выдал Высший совет магистратуры. Отмечается, что расследуемые акты коррупции имели место с августа по октябрь текущего года.

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