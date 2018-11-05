Подробности о найденных в квартире трупах: полиция установила личность одного из погибших

Три человека были найдены без признаков жизни в одной из квартир на улице Мирон Костин столичного сектора Рышкановка. Личность одного из погибших была уже установлена полицией.

По словам пресс-секретаря столичной полиции Наталии Стати, тела трёх погибших были обнаружены человеком, который снимает комнату в той же квартире, пишет zdg.md. После того, как информация была получена, на место происшествия выехала оперативная группа ИП сектора Рышкановка, а также судмедэксперт.

На теле погибших не было найдено признаков насильственной смерти. Сотрудники полиции установили, что один из умерших – это 63-летний владелец квартиры. Личности двоих других предстоит установить. По словам полиции, речь идет о женщине в возрасте 38 лет и о мужчине 49 лет, о которых на данный момент ничего неизвестно. Полиции также предстоит выяснить, в каких отношениях они состояли с владельцем квартиры.

По последним данным полиции, владелец проживал один и сдавал одну из комнат в той же квартире. Квартиросъемщик появлялся один раз в несколько дней, соответственно, он не может сказать, когда точно произошел инцидент. Полиция продолжает расследовать дело.