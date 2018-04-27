Подробности наезда на пешехода на Ботанике: пострадала молодая женщина

ДТП случилось сегодня, 27 апреля, в 12.20 на пересечении бульвара Дачия и улицы Индепенденцей.

Наезд на пешехода совершил автомобиль марки Peugeot с 33-летним мужчиной за рулем. Женщине также 33 года, пишет realitatea.md.

Согласно информации, полученной от пресс-секретаря столичной полиции Натальи Стати, у пострадавшей диагностирована черепно-мозговая травма, она госпитализирована.

– Сейчас она еще обследуется врачами. Наказание в отношении водителя будет определено позднее, в зависимости от тяжести ее травм и остальных обстоятельств ДТП, – сообщила Стати.

Снимки с места происшествия ранее были выложены очевидцем.