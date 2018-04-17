Подробности конфликта двух молдаван в Румынии: стрелявший оказался контрабандистом

Мужчиной, ночью стрелявшим в одесского фотографа с молдавским гражданством, является 40-летний наш соотечественник: это подтвердил сам пострадавший, показав снимки на своем телефоне.

У стрелявшего “богатое” криминальное прошлое: он был судим за насилие, а в Румынию его привела контрабанда сигарет. По информации румынской прокуратуры, которая была раскрыта в ходе пресс-конференции, преступник и его жертва были давно знакомы, и оба в 2017 году обвинялись в контрабанде сигарет. Согласно тому же источнику информации, в ночь с 13 на 14 апреля, когда и произошел инцидент, они намеревались пересечь Румынию, чтобы добраться до Молдовы, пишет adevarul.ro.

Напомним, уроженца Молдовы с шестью пулевыми ранениями в субботу ночью обнаружил житель села Чепарь, ехавший на тракторе. Истекающий кровью, грязный и смертельно напуганный мужчина внезапно появился в свете фар и попросил помощи.

Пострадавший, которым оказался фотограф из Одессы с двойным гражданством, заявил, что в него стрелял приятель, который теперь ищет его, чтобы расправиться окончательно, убить.