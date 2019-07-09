Подробности двойного убийства и суицида в Кишинёве: полиция считает, что у убийцы были проблемы с психикой (ВИДЕО)

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Чудовищный случай произошёл вчера в столичном секторе Рышкановка. 60-летний мужчина убил тёщу и тестя, а после этого покончил с собой. Органы правопорядка предполагают, что у убийцы было психическое расстройство.

Трагедия произошла в одной из квартир по улице А.Сахаров. Пока супруга находилась на работе, мужчина убил своих тёщу и тестя, после чего покончил с собой. По словам соседей, в доме не было шума, а семья была спокойной и образцовой, передаёт protv.md. После того, как 60-летний мужчина убил тёщу и тестя, он позвонил своему приятелю и рассказал о случившемся. Однако пока медики и полицейские прибыли на место происшествия, мужчина свёл счёты с жизнью.

По данным полиции, тёща и тесть 80 и 83 лет недавно переехали в квартиру дочери. Причины такого поступка 60-летнего мужчины остаются неизвестными. Предполагается, что у него было психическое расстройство. Органы правопорядка выясняют все обстоятельства трагедии.