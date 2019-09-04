Подробности ДТП в Сынжерей: в аварии пострадали два человека (ФОТО)

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Серьёзная авария произошла этим утром на трассе Бельцы-Сынжерей, у поворота к селу Цамбула. Прибывшие на место полицейские установили, что водитель микроавтобуса Ford Transit — 26-летний житель Дрокии — выезжал на трассу. Не удостоверившись в безопасности манёвра, он не пропустил ехавший по правилам автомобиль Dodge, за рулём которого был 41-летний житель Единец.

От удара у Dodge разворотило моторный отсек, а у Ford практически оторвало всю заднюю часть, пишет esp.md.

В аварии пострадали два человека: 30-летний пассажир микроавтобуса и 36-летний пассажир другого авто. У обоих множественные травмы лица и головы.

Водитель спровоцировавшего ДТП микроавтобуса был полностью трезв. У водителя Dodge аппарат показал 0,45 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, что указывает на то, что он был пьян.

Полиция продолжает выяснять все обстоятельства случившегося.