Подробности ДТП в Пересечино: водителем оказался сотрудник МВД

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33-летний водитель был доставлен в больницу с различными травмами после ДТП в селе Пересечино Оргеевского района. Пострадавшим оказался сотрудник Министерства внутренних дел.

По словам вице-директора районной больницы Оргеева Елены Паланчук, водителя перевезли в больницу МВД. Его супруга, которая также находилась в машине, отделалась испугом, передаёт publika.md.

Напомним, что машина вылетела с трассы и перевернулась на крышу. По предварительным данным, авария произошла из-за технической неисправности одного колеса.