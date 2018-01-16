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Подробности ДТП в Новоаненском районе: в Audi обнаружено множество опасных нарушений

Подробности ДТП в Новоаненском районе: в Audi обнаружено множество опасных нарушений

Сообщается также об ухудшении состояния одной из двух выживших.

Автомобиль марки Audi, который 15 января столкнулся с Dacia, принеся смерть 4 взрослым и ребенку, был оборудован стертыми летними шинами, ехал со скоростью 105 километров, а пассажиры на заднем сидении не были пристегнуты. О таких выводах полиции, расследующей причины жуткой аварии, рассказал пресс-секретарь Генерального инспектората полиции Влад Бурак, пишет protv.md.

Что касается пострадавших, но выживших в ДТП девушек, состояние одной из них, потерявшей в аварии мужа и дочь, ухудшилось. Об этом сообщил пресс-секретарь БСМП Петру Кравец. По его словам, 24-летняя девушка минувшим вечером прооперирована, а сейчас подключена к аппарату искусственного дыхания. Состояние второй пострадавшей, 23-летней девушки, оценивается как тяжелое, но стабильное. Обе они остаются в реанимационном отделении.

Уголовное дело по факту аварии вряд ли будет возбуждено, так как ее предполагаемый виновник, водитель Audi, погиб.

Напомним, страшная авария произошла утром 15 января на 28 километре трассы R2 Кишинев Бендеры неподалеку от села Тодирешть. В ней погибли пять человек, в том числе ребенок, и серьезно пострадали еще двое.

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