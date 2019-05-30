Подробности ДТП, в котором погибла 11-летняя девочка: за рулём машины находился друг семьи погибшей

Подробности ДТП, в котором погибла 11-летняя девочка: за рулём машины находился друг семьи погибшей

11-летняя скончалась после того, как её сбил автомобиль, за рулём которого находился близкий друг семьи.

Напомним, что ужасная трагедия произошла вчера, 29 мая, в селе Урсоая Каушанского района. Мужчина на автомобиле как раз вёз домой брата погибшей. Несовершеннолетняя услышала автомобиль и резко выбежала на дорогу. Мужчина не успел затормозить, в результате чего девочка попала под колёса машины, передаёт publika.md.

Пострадавшая получила серьёзные травмы и скончалась по дороге в больницу. По данным полиции, водитель не находился в состоянии алкогольного опьянения и впал в шоковое состояние. Если мужчину признают виновным, то ему грозит до 6 лет тюрьмы.

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