Подробности ДТП в Единцах: водитель сбежал с места ДТП, один пассажир скончался, а второй – в тяжёлом состоянии

Подробности ДТП в Единцах: водитель сбежал с места ДТП, один пассажир скончался, а второй – в тяжёлом состоянии

Сегодня утром сотрудники полиции обнаружили в лесополосе вблизи населённого пункта Купчинь Единецкого района перевёрнутый автомобиль марки  Peugeot 506. На расстоянии приблизительно 30 метров был найден труп 44-летнего мужчины.

Позже выяснилось, что за рулём автомобиля находился 20-лений молодой человек, который скрылся с места происшествия. Анонимный источник рассказал порталу deschide.md, что на данный момент 20-летнего парня, который является владельцем автомобиля, допрашивают полицейские и прокуроры. Он признался, что в момент ДТП находился за рулём, но покинул место происшествия.

Изначально предполагалось, что тело погибшего, найденного на месте ДТП, принадлежит 20-летнему владельцу авто, однако позже было установлено, что скончался 44-летний мужчина, который был пассажиром. Кроме этого, стоит отметить, что в результате аварии пострадала 29-летняя женщина, которая была доставлена в районную больницу Единец в тяжёлом состоянии.

Органы правопорядка выясняют все обстоятельства трагедии. Согласно предварительным выводам, автомобиль был оснащён зимней резиной и двигался на повышенной скорости.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md