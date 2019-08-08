Подробности ДТП в центре Комрата: пешеход отделался ушибами

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Пешеход, который был сбит автомобилем в центре Комрата, отделался лишь ушибами. Как ранее сообщал gagauzinfo.md, дорожно-транспортное происшествие произошло эти утром.

Автомобиль марки Dacia, за рулём которого находился 36-летний житель Комрата, совершил наезд на 19-летнюю девушку. Та, в свою очередь, переходила проезжую часть в неположенном месте.

В результате ДТП девушка получила ушибы мягких тканей, пишет источник. По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с положениями действующего законодательства.