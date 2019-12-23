Подробности ДТП у Ватры: в больнице скончался третий пострадавший

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Ещё один человек скончался после аварии, произошедшей в воскресенье вечером на трассе Страшены-Кишинёв, на выезде из Ватры. Третьей жертвой автокатастрофы стала 32-летняя женщина.

По данным полиции, в ДТП попали четыре транспортных средства. Автомобиль марки Volkswagen Passat, в котором находились трое пассажиров и 46-летний водитель, выехал на встречную полосу и врезался в BMW, которым управлял 32-летний мужчина. После этого Volkswagen врезался в микроавтобус Mercedes, за рулём которого находился 32-летний мужчина, а затем его рикошетом отбросило в Șkoda Superb, которым управлял 34-летний водитель, передаёт realitatea.md

Водитель и 42-летняя пассажирка Volkswagen скончались на месте. Ещё одна пассажирка 32 лет скончалась в больнице. Она стала третьей жертвой автокатастрофы. 8-летний ребёнок, который находился в той же машине, был госпитализирован в муниципальную детскую больницу имени Валентина Игнатенко. Кроме этого, 47-летний пассажир Mercedes Sprinter находится в реанимации Больницы скорой помощи в муниципии Кишинёв.

По данному факту возбуждено уголовное дело.