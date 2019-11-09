Подробности ДТП на Петрикань: одному из водителей понадобилась помощь врачей (ВИДЕО)

Подробности ДТП на Петрикань: одному из водителей понадобилась помощь врачей (ВИДЕО)

Стали известны новые подробности аварии с участием троллейбуса, произошедшей вчера вечером на перекрёстке улиц Петрикань и Михай Витязул. 36-летнему водителю внедорожника потребовалась медицинская помощь.

Полиция начала расследование по факту случившегося, пишет unimedia.info. Было установлено, что участниками ДТП стали троллейбус №29, внедорожник Audi, а также BMW, за рулём которого находилась 35-летняя женщина.

Все три транспортных единицы двигались в одном направлении. Внезапно один из водителей резко изменил направление движения. После удара внедорожник отбросило в столб. Водителю потребовалась помощь врачей.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.

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