Подробности чудовищного убийства в Хынчештах: один из подростков приходится приёмным сыном погибшего

Появились новые детали в деле о жестоком убийстве в Онештах Хынчештского района, где трое несовершеннолетних забили до смерти 38-летнего мужчину, после чего сделали селфи с трупом. По словам местных жителей, погибший около 6 лет сожительствовал с матерью одного из подозреваемых.

Как сообщила секретарь примэрии села Онешты, трое подростков воспитывались в семьях социально уязвимой категории, в которых матери были одиноки и не трудоустроены, пишет deschide.md.

– У погибшего не было тут прописки, он был уроженцем Кантемира. У него была жена и двое детей, где-то на севере страны. Около 6 лет подряд он приезжал к нам в село и сожительствовал с матерью одного из подозреваемых. Она не была трудоустроена, как и две другие мамы подозреваемых в убийстве детей. Они работали временно. Погибший работал овчаром в нашем селе. Двое несовершеннолетних окончили гимназию, а третий учился в 9 классе. Трагедия произошла в доме одного из подозреваемых, – сообщила секретарь примэрии.

Она также отметила, что семьи троих подозреваемых не были на учёте примэрии, как семьи с высокой степенью риска. Однако местные жители утверждают, что погибший и его сожительница нередко употребляли алкоголь и их часто видели в состоянии алкогольного опьянения.

– Мужчина имел привычку избивать гражданскую супругу, а 16-летний сын обижался каждый раз, когда видел мать избитой, – рассказала соседка семьи, в доме которой произошло преступление.

Главный прокурор Хынчешт Ремус Мороз сообщил, что несовершеннолетние снимали момент убийства на камеру и эти записи находятся в качестве доказательств в файле дела. По его словам, причиной убийства стал тот факт, что мужчина избивал мать одного из несовершеннолетних, и он в свою очередь решил таким образом отомстить.

Напомним, что убийство произошло в ночь на 7 ноября. 38-летний мужчина был жестоко убит своими собутыльниками, среди которых 45-летний мужчина и трое несовершеннолетних от 15 до 17 лет.