Подробности аварии в Страшенах: врачи борются за жизнь женщины и её 3-летнего сына

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37-летняя женщина и её 3-летний ребёнок находятся в тяжёлом состоянии после того, как попали в ДТП, которое спровоцировал бывший супруг пострадавшей. Малыша госпитализировали в столичный Институт матери и ребёнка. Сегодня ему предстоит операция. Его мать находится в реанимации Института скорой помощи.

– Прогнозы делать рано. Мы не можем пока сказать, чем всё закончится. Можем сказать с уверенностью, что меры были предприняты оперативно, так как это экстренный случай. Что будет дальше – неизвестно, – сказал заместитель директора Института скорой помощи Игорь Куров, пишет publika.md.

Напомним, что авария произошла 31 декабря. Мать и ребёнок направлялись в Кишинёв. Они находились в машине родственника в качестве пассажиров. Вблизи села Фэгурень Страенского района автомобиль, в котором они находились, протаранил бывший супруг пострадавшей. После ДТП 37-летний мужчина скрылся с места аварии, но полицейским удалось его задержать. Женщина и ребёнок были госпитализированы, а водитель не получил травм.

По данному факту ведётся следствие.