Подробности аварии в Псковской области: водитель автобуса с гражданами Молдовы получил травмы и находится в больнице

Водитель маршрутного автобуса рейса «Санкт-Петербург – Молдова», который вчера столкнулся с «КамАЗом» в Псковской области, получил травмы и был госпитализирован.

Как сообщил корреспонденту портала «Аргументы и факты в Молдове» пресс-секретарь министерства иностранных дел Александр Ройтман, в результате аварии пострадали 4 гражданина РМ, трое из которых получили лёгкие травмы. Им была оказана первая медицинская помощь, а в госпитализации они не нуждались. Более серьёзные травмы получил водитель автобуса. Он находится на данный момент в больнице под наблюдением врачей, его жизни ничего не угрожает.

– Наше посольство в России находится на постоянной связи с местными властями и представителями больницы, в которой находится пострадавший гражданин Молдовы, – сообщил Ройтман.

Напомним, что вчера, 5 декабря, в Псковской области на трассе Петербург – Невель произошла серьёзная авария с участием пассажирского автобуса «Санкт-Петербург – Молдова», который столкнулся с «КамАЗом». В момент ДТП в автобусе находилось 14 рабочих, все взрослые. По данным российской прессы, виновным в аварии является водитель автобуса, так как он потерял контроль над управлением и врезался в “КамАЗ”, пишет publika.md.

Полиция выясняет обстоятельства аварии.