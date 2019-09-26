Подробности аварии в Хынечештах: машины сгорели полностью, причина происшествия установлена (ФОТО, ВИДЕО)

Подробности аварии в Хынечештах: машины сгорели полностью, причина происшествия установлена (ФОТО, ВИДЕО)

Почти ничего не осталось от машин, которые загорелись сегодня утром в населённом пункте Фундул Галбеней после столкновения. Органы правопорядка установили причину аварии.

По данным полиции, водитель автомобиля марки Opel не справился с управлением, в результате чего врезался в Volkswagen. После этого обе машины загорелись. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал, передаёт protv.md.

Оба автомобиля сгорели полностью до приезда пожарных и полиции. Все обстоятельства дорожного инцидента устанавливаются.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md