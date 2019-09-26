Подробности аварии в Хынчештах: машины сгорели полностью, причина происшествия установлена (ФОТО, ВИДЕО)

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Почти ничего не осталось от машин, которые загорелись сегодня утром в населённом пункте Фундул Галбеней после столкновения. Органы правопорядка установили причину аварии.

По данным полиции, водитель автомобиля марки Opel не справился с управлением, в результате чего врезался в Volkswagen. После этого обе машины загорелись. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал, передаёт protv.md.

Оба автомобиля сгорели полностью до приезда пожарных и полиции. Все обстоятельства дорожного инцидента устанавливаются.