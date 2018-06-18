Подробности аварии в Думбраве: предполагается, что водитель был пьян и ехал на чрезмерно высокой скорости (ВИДЕО)

Очевидцы страшной катастрофы уверены, что водитель BMW был в нетрезвом состоянии, а автомобиль двигался на высокой скорости.

Чудовищное ДТП случилось вчера, 17 июня, в пригороде Кишинёва – селе Думбрава. Водитель BMW не справился с управлением, в результате чего его автомобиль врезался в бетонное ограждение и перевернулся на крышу. В машине находилось ещё 4 взрослых и 2 детей, 9 и 12 лет, которых госпитализировали в больницу «Валентин Игнатенко».

По словам очевидцев аварии, автомобиль двигался на чрезмерно высокой скорости, из-за чего водитель потерял контроль над рулевым колесом, пишет protv.md.

– Мы услышали громкий удар. Они позвали на помощь. Было слышно, как плакали дети, – рассказывают свидетели аварии.

Известно также, что мать детей была госпитализирована с черепно-мозговой травмой в отделение нейрохирургии. Двое других пассажиров получили лёгкие травмы и отказались от госпитализации.

– На место происшествия прибыли 4 машины скорой помощи. Врачи сказали, что они были очень пьяными, – утверждает очевидец катастрофы.

Однако полиция пока не подтвердила, действительно ли водитель находился за рулём автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Органам правопорядка предстоит выяснить все обстоятельства происшествия.