Подробности аварии в Анений Ной: полиция подозревает, что водитель находился под воздействием наркотиков (ФОТО, ВИДЕО)

Подробности аварии в Анений Ной: полиция подозревает, что водитель находился под воздействием наркотиков (ФОТО, ВИДЕО)

21-летний водитель значительно превысил скорость, в результате чего вылетел с проезжей части и врезался в застеклённый магазин.

Напомним, что авария произошла сегодня утром на трассе Кишинёв – Анений Ной, вблизи села Кетросу. Автомобиль въехал в застеклённый павильон, который находится на стадии конструкции. В результате происшествия одна сторона была полностью разрушена.

Когда на место происшествия прибыла полиция, мужчина находился один в машине и проявил агрессивное поведение. Он был сопровождён в районный Инспекторат полиции, передаёт publika.md. По словам сотрудников полиции, молодой водитель отказался предъявлять документы и пройти алкотест. В связи с тем, что мужчина проявил агрессивное поведение, правоохранителям пришлось надеть на него наручники и отвезли в больницу Анений Ной, где проверят, не находится ли он под воздействием наркотиков.

Стоит отметить, что ранее водитель привлекался к уголовной ответственности за употребление наркотических веществ. Сейчас ему грозит штраф в размере 32 000 леев с лишением права на вождение на срок до 5 лет. Владелец разбитого павильона сообщил, что он не будет подавать жалобу и попробует договориться с водителем.

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