Подробности аварии на Ботанике: 72-летняя пассажирка оказалась в больнице

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Женщина 72 лет попала в больницу после того, как автомобиль, в котором она ехала в качестве пассажира, врезался в другую машину. Инцидент произошёл сегодня на улице Гренобля.

Как уточнила пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати, за рулём столкнувшихся автомобилей находились 32-летняя женщина и 49-летний мужчина. В результате удара 72-летняя пассажирка одной из машин была госпитализирована, пишет echipa.md.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства ДТП. Виновный будет наказан в соответствии с тяжестью травм, полученных пострадавшей.