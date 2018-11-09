Подробности аварии близ Страшен: что известно к этому часу

Подробности аварии близ Страшен: что известно к этому часу

По последним данным, ДТП с участием трёх автомобилей произошло около 14:20 на трассе R-1, около села Питушка Каларашского района.

Пресс-секретарь ИП Калараш Кристина Викол сообщила, что 47-летний житель Фэлешт, находившийся за рулём грузового авто Citroen, не смог соблюсти безопасное расстояние до автомобиля Renault Scenic. Из-за этого произошло столкновение. Водитель Citroen притормозил и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с другим грузовиком MAN, за рулём которого находился 34-летний мужчина.

По данным полиции, водители отделались легкими травмами, пишет tv8.md. Полиция расследует обстоятельства ДТП.

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