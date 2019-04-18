Подрезал и уехал: столичный лихач едва не спровоцировал ДТП (ВИДЕО)

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Поставил под угрозу не только собственную жизнь, но и жизни других участников дорожного движения. Речь идёт о водителе, который, судя по всему, забыл о существующих правилах дорожного движения.

Опасный манёвр, на который решился водитель Opel, попал на видеорегистратор другого участника движения, передаёт canal3.md. Инцидент произошёл несколько дней назад на одной из улиц сектора Ботаника.

Лихач выскочил прямо “перед носом” автобуса №5. На кадрах видно, как водитель Opel совершает опасное перестроение, едва не спровоцировав ДТП. К счастью, водителю автобуса удается вовремя притормозить и избежать столкновения.

Нарушителю ПДД грозит штраф и несколько штрафных пунктов. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.