Подрались до больницы: правоохранители расследуют ночную стычку в Каменке

Подрались до больницы: правоохранители расследуют ночную стычку в Каменке

В Каменский РОВД обратился 47-летний житель села Грушка. Мужчина пояснил, что его избили молодые люди.

Инцидент произошёл ночью 9 января у сельского бара, пишет mvdpmr.org. У сельчанина диагностировано сотрясение головного мозга, сломан нос, выбито несколько зубов.

В ходе разбирательства в милицию поступило встречное заявление от 18-летнего жителя села Кузьмин. Как следует из его пояснений, пострадавший сам спровоцировал ссору и первым нанёс удар, за что в ответ получил кулаком по лицу.

В конфликтной ситуации предстоит разобраться правоохранителям. По факту хулиганства и причинения вреда здоровью проводится проверка.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md