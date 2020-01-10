Подрались до больницы: правоохранители расследуют ночную стычку в Каменке

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В Каменский РОВД обратился 47-летний житель села Грушка. Мужчина пояснил, что его избили молодые люди.

Инцидент произошёл ночью 9 января у сельского бара, пишет mvdpmr.org. У сельчанина диагностировано сотрясение головного мозга, сломан нос, выбито несколько зубов.

В ходе разбирательства в милицию поступило встречное заявление от 18-летнего жителя села Кузьмин. Как следует из его пояснений, пострадавший сам спровоцировал ссору и первым нанёс удар, за что в ответ получил кулаком по лицу.

В конфликтной ситуации предстоит разобраться правоохранителям. По факту хулиганства и причинения вреда здоровью проводится проверка.