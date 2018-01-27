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Подозрительное поведение выдало молдаванина: пограничники обнаружили в его кошельке поддельные документы

Подозрительное поведение выдало молдаванина: пограничники обнаружили в его кошельке поддельные документы

За румынское удостоверение личности молодой человек заплатил некому человеку 350 евро.

Инцидент произошел на КПП «Крива – Мамалыга». 24-летний молдаванин намеревался выехать из страны, однако в ходе предъявления документов на границе вел себя взволнованно.

Поведение путешественника вызвало подозрения у пограничников, и они решили более тщательно досмотреть вещи молодого человека. В результате, в его бумажнике обнаружили удостоверение личности, якобы выданное властями Румынии. В ходе тщательной проверки выяснилось, что документы являются фальшивкой.

Молдаванин признался, что удостоверение личности заказал по Интернету у некого иностранца за 350 евро.

Пограничная полиция продолжает разбирательства.

Ранее купивший права за 300 евро молдаванин попался на границе с Румынией.

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