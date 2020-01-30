Подозреваются в краже и мошенничестве: столичная полиция разыскивает двоих нарушителей (ВИДЕО)

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Сотрудники полиции сектора Буюканы разыскивают женщину и мужчину, подозреваемых в краже и мошенничестве.

Женщина разыскивается за кражу мобильного телефона. Находясь в аптеке в Дурлештах, она украла телефон, оставленный без присмотра на столе. Действия злоумышленницы попали на камеры видеонаблюдения.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. В соответствии с действующим законодательством, виновному лицу грозит штраф в размере до 67 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 120 до 240 часов или лишение свободы на срок до 4 лет. Тех, кто узнал подозреваемую, просят сообщить имеющуюся информацию по телефону 060 687 414.

Мужчина на видео подозревается в мошенничестве. По словам сотрудников магазина мобильных телефонов, подозреваемый попросил продавца показать ему наушники. Воспользовавшись невнимательностью сотрудника, злоумышленник поменял оригинальные наушники на другие, после чего покинул помещение.

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. В соответствии с действующим законодательством, виновному лицу грозит лишение свободы на срок от 2 до 6 лет. Тех, кто узнал подозреваемого, просят сообщить имеющуюся информацию по телефону 069 363 106.

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