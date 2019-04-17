Подозреваемый задержан: житель Анен пытался продать водительские права за 400 евро

Подозреваемый задержан: житель Анен пытался продать водительские права за 400 евро

Житель Новых Анен был задержан сотрудниками НАЦ и Прокуратурой по борьбе с коррупцией по подозрению в злоупотреблении властью. Мужчина запросил 400 евро за обещание помочь получить водительские права.

Подозреваемый утверждал, что может повлиять на членов экзаменационной комиссии и организовать успешную сдачу экзаменов на получение водительских прав категории «В». После сбора доказательств мужчина был задержан на 72 часа. Задержание происходило на парковке у столичного торгового центра.

Если подозреваемого признают виновным, ему грозит до 6 лет лишения свободы или штраф до 10 000 условных единиц. Обстоятельства инцидента выясняются.

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