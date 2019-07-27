Подозреваемый в убийстве парня из Теленешт не признаёт свою вину

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28-летний подозреваемый по делу об убийстве жителя села Негурень Теленештского района не признаёт свою вину. Прокуроры настаивают на 30-дневном превентивном аресте мужчины, так как оружие, использованное для совершения преступления, ещё не найдено.

Как пишет publika.md, в ходе уголовного расследования будут устанавливаться обстоятельства случившегося. По словам примара села, где произошла трагедия, погибший не был замечен в конфликтах с подозреваемым.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.