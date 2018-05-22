Подозреваемый в убийстве девушки из Крикова помещен под 30-дневный арест

Решение принято накануне, 21 мая, судом Кишинева.

32-летний мужчина подозревается в том, что убил, обезглавил и расчленил 20-летнюю жительницу Крикова. Ее тело было обнаружено несколько дней назад в сумке на берегу озера в Грэтиештах.

Мужчина, также житель Крикова, был задержан 19 мая – в день, когда и было найдено тело. В суде он не стал общаться с прессой. Официальные мотивы для совершения убийства еще не обнародованы.

Напомним, 20-летняя девушка по имени Диана 12 мая поехала в Ставчены на празднование дня рождения, и более не вернулась домой. На второй день встревоженные родственники объявили ее в розыск. И лишь спустя неделю после исчезновения, 19 мая, ее труп обнаружили в сумке на берегу озера в Грэтиештах.