Подозреваемый в наркоторговле житель Константиновки прятал «товар» на территории школы (ФОТО)

Обработка и сбыт наркосодержащих растений стали причиной задержания двух граждан. В ходе расследования пограничники нашли у подозреваемых 1 кг сухой растительной массы, которая должна была попасть в руки потенциальных потребителей.

Как сообщает пресс-служба Пограничной полиции, на основании оперативной информации правоохранители дежурили на улицах города Бричаны, где был остановлен 18-летний молодой человек. По требованию пограничников, он достал из кармана полиэтиленовый пакет, в котором находилась растительность зелёного цвета со специфическим запахом, напоминающий коноплю.

В ходе допроса задержанный признался, что является потребителем наркотических средств, а у него дома имеется ещё некоторое количество запрещённых веществ. Кроме этого, он сообщил, что приобрёл наркотик у жителя села Константиновка Единецкого района. Позже пограничники задержали и самого «продавца» наркотиков. Подозреваемый в наркоторговле указал правоохранителям место, где он прячет запрещённые вещества. Им оказался двор школы села Константиновка, где впоследствии было найдено и изъято около 0,5 кг конопли.

Общее количество изъятых наркотических веществ, которые были направлены на экспертизу, составил 1 кг. Подозреваемым грозит штраф в размере от 200 до 400 уе или общественные работы на срок до 100 часов.