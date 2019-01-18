Подозреваемый в коррупции врач-акушер попал на скамью подсудимых: ему грозит до 6 лет тюрьмы

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Антикоррупционная прокуратура завершила и передала в суд уголовное дело, возбуждённое в отношение врача-акушера Вадима Скарлата, задержанного осенью по подозрению в коррупции.

Согласно материалам дела, врач находился в качестве обвиняемого в деле о халатности, приведшей к смерти новорожденного, которое находилось на рассмотрении в Прокуратуре муниципия Кишинёв. Таким образом, обвиняемый, преследуя цель свести к минимуму уголовную ответственность и избежать проведения экспертизы за пределами РМ, дал взятку судье в размере 2 000 евро через посредника – юридического помощника. Стоит отметить, что судья Апелляционной палаты, а также юридический помощник также являются обвиняемыми по данному делу. В итоге судья, получивший взятку, отклонил запрос прокурора, а также родителей погибшего ребёнка, сообщает пресс-служба Антикоррупционной прокуратуры.

Стоит отметить, что в ходе уголовного расследования врач полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Несмотря на это, ему грозит штраф в размере от 3 000 до 4 000 уе или от 2 до 6 лет лишения свободы. На движимое и недвижимое имущество обвиняемого, стоимость которого составляет 932,282 леев, был наложен секвестр.

Напомним, что в ходе расследования обвиняемый находился под домашним арестом, из-под которого был освобождён несколько дней назад. После освобождения он вернулся к работе в частное медучреждение. Врачу сохранили запрет на выезд из страны в течение 60 дней.