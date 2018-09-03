Подозреваемый в двойном убийстве на Ботанике задержан

Им оказался 20-летний уроженец Кантемирского района. Предполагается, что именно он зарезал двух мужчин в возрасте 30 и 31 года соответственно.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье 145 УК “Убийство”. Подозреваемому грозит от 15 до 20 лет лишения свободы или пожизненное тюремное заключение. Другие подробности будут сообщены позднее.

Напомним, что трупы двух мужчин были найдены в квартире по улице Роз матерью одного из убитых. Женщина обратилась в полицию. На телах представители правоохранительных органов нашли многочисленные ранения.