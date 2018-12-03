Подозреваемых в жестоком убийстве подростков из Четирень задержали в Москве (ВИДЕО)

Два 20-летних жителя села Четирень Унгенского района были задержаны полицией в Москве по подозрению в убийстве подростков 15 и 17 лет. Молодые люди попали в руки правоохранителей после совершения кражи на территории России.

По данным полиции, трагедия произошла на Пасху в селе Четирень. В лесополосе были найдены закопанные тела двух подростков 15 и 16 лет. Главными подозреваемыми в зверском убийстве стали двое 20-летних приятеля жертв, проживающих в том же населённом пункте. Спустя два дня после убийства они сбежали в Российскую Федерацию.

Напомним, что подростки пропали 3 апреля. Известно, что молодые люди в день убийства употребляли спиртные напитки в нежилом доме родственника одного из подозреваемых. Между приятелями возникла ссора, в результате которой несовершеннолетних избили до смерти, тела обернули в одеяло и погрузили в телегу, на которой отвезли их в лес и закопали. Повозку, которую позже случайно обнаружил овчар, убийцы оставили на месте преступления. Тела подростков нашли в пасхальную ночь органы правопорядка. Подозреваемые в убийстве уже были в бегах, поэтому были объявлены международный розыск. В связи с этим было возбуждено уголовное дело.

На данный момент готовится процедура передачи подозреваемых органам правопорядка Молдовы. Если их вина будет доказана, то молодым людям грозит лишение свободы на срок от 25 лет или пожизненное тюремное заключение.