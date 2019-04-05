Подозреваемых в убийстве мужчины, чей труп нашли в мусорном баке, поместили в изолятор на 30 дней (ВИДЕО)

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Двое подозреваемых в убийстве были задержаны сразу после того, как в мусорном баке был найден труп их жертвы. Они были помещены в изолятор на 30 дней.

По совам пресс-секретаря столичной полиции Натальи Стати, подозреваемые в возрасте 29 и 48 лет были помещены под предварительный арест в пенитенциарное учреждение №13 на 30-дневный срок. В ходе допроса они признали свою вину, передаёт canal3.md.

Напомним, что чудовищная находка была обнаружена в конце прошлой недели. Жители двора в секторе Рышкановка нашли в мусорном баке труп своего соседа со следами насильственной смерти. Известно, что накануне подозреваемые и погибший распивали спиртные напитки. Между ними вспыхнула ссора из-за давнего долга.

Конфликт на почве алкоголя перерос в убийство. Подозреваемые избивали мужчину до последнего вдоха, после чего, в надежде скрыть следы преступления, выбросили труп товарища в мусорный бак.