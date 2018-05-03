Подозреваемые в жестоком убийстве подростков в Унгенах найдены в Подмосковье

В Московской области нашли двух подозреваемых в совершении убийства подростков в Унгенсом районе, которые месяц назад были объявлены в международный розыск.

Ранее мы сообщали, что ужасная трагедия произошла на Пасху в селе Четирень. В лесополосе были найдены закопанные тела двух подростков 15 и 16 лет. Главными подозреваемыми в зверском убийстве стали двое 20-летних приятеля жертв, проживающих в том же населённом пункте. Спустя два дня после убийства, они сбежали в Российскую Федерацию.

Сегодня стало известно, что беглецы были найдены в Московской области. Об этом сообщил главный прокурор Унгенского района Эдуард Флоря, пишет crimemoldova.md. По его словам, на имена подозреваемых был выдан ордер на арест.

– Мы будем сотрудничать с органами правопорядка Российской Федерации, а после ареста, задержанных экстрадируют в Молдову, – заявил прокурор.

Напомним, что подростки пропали 3 апреля. Известно, что молодые люди в день убийства употребляли спиртные напитки в нежилом доме родственника одного из подозреваемых. Между приятелями возникла ссора, в результате которой несовершеннолетних избили до смерти, тела обернули в одеяло и погрузили в телегу, на которой отвезли их в лес и закопали. Повозку, которую позже случайно обнаружил овчар, убийцы оставили на месте преступления.

Тела подростков нашли в пасхальную ночь органы правопорядка. Подозреваемые в убийстве уже были в бегах, поэтому были объявлены международный розыск. В связи с этим было возбуждено уголовное дело. Убийцам грозит 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.