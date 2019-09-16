Подозреваемые в совершении жестокого убийства в Приднестровье были задержаны

Подозреваемые в совершении жестокого убийства в Приднестровье были задержаны

Провёденным комплексом оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска были установлены и задержаны лица, причастные к совершению убийства Михалаш Константина. Напомним, тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили на окраине микрорайона Солнечный 4 сентября.

Эксперты зафиксировали на убитом 10 ножевых ранений в области шеи и правого плеча, а также две ушибленные раны в теменной области головы. По факту убийства 30-летнего бендерчанина территориальным УСК было возбуждено уголовное дело.

В настоящее время ведётся следствие. Задержанные дают признательные показания, пишет mvdpmr.org.

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