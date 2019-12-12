Подозреваемые в избиении двух молодых людей в столичном парке отправлены на скамью подсудимых

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Прокуратура муниципия Кишинёв со штаб-квартирой в секторе Буюканы завершила уголовное преследование и отправила на скамью подсудимых шестерых молодых людей, которые избили двух студентов столичного колледжа. Инцидент произошёл в октябре в сквере Кафедрального собора в центре столицы.

По данным пресс-службы Генпрокуратуры, преступление было совершено 24 октября почти в полночь. Молодые люди проходили по скверу после празднования дня рождения одного из них. Неподалёку находились потерпевшие, которые вышли вечером покататься на велосипедах. Они остановились в сквере, чтобы отдохнуть.

Причиной, по которой молодые люди набросились на студентов, стало замечание одного из них, сделанное после того, как один из нетрезвых парней свистнул. Агрессоры подошли к потерпевшим и стали их обзывать. Пытаясь избежать конфликта, студенты пытались уйти, однако дебоширы набросились на них и принялись избивать. В результате этого один из пострадавших получил черепно-мозговую травму.

Дело, возбужденное по факту хулиганства, было передано в суд. Виновным грозит штраф в размере от 37 500 до 67 500 леев или лишение свободы на срок до 5 лет. Стоит отметить, что подсудимым от 16 до 32 лет. Один из них ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу.