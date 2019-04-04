Подозреваемого в убийстве собственного отца рыбничанина взяли под стражу

0

В Рыбнице завершилось расследование уголовного дела в отношении 21-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве собственного отца.

В ходе расследования было установлено, что 25 декабря прошлого года между отцом и сыном возник очередной конфликт, переросший в драку. Оба мужчины находились в нетрезвом состоянии, пишет novostipmr.com. Во время потасовки сын жестоко избил своего отца, причинив ему несовместимые с жизнью телесные повреждения (переломы рёбер, разрыв лёгких и повреждения печени).

Испугавшись, что убил отца, молодой человек скрылся с места преступления. В скором времени потерпевший скончался. Спустя трое суток его труп обнаружили соседи.

Первоначально подозреваемый в убийстве пытался скрыться на Украине, но был обнаружен и передан местным правоохранительным органам. Ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за угон и управление автомобилем в нетрезвом виде.

Согласно предварительному расследованию, подозреваемый находится под стражей.