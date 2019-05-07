Подозреваемого в изнасиловании девушек и попытке убийства доставили в здание суда (ВИДЕО)

Подозреваемого в изнасиловании девушек и попытке убийства доставили в здание суда (ВИДЕО)

Одного из шестерых подозреваемых в изнасиловании двух девушек и в попытке убийства одной из них отконвоировали сегодня в судебную инстанцию. Увидев журналистов, мужчина ускорил шаг, чтобы быстрее покинуть зал суда.

Доставленного в суд подозреваемого удалось поймать съёмочной команде tv8.md. Журналисты пытались узнать у него, признаёт ли он свою вину, однако ответа не последовало. Ранее в суд сектора Чеканы, где рассматривалось требование прокуроров о помещении под предварительный арест всех задержанных, доставили еще одного фигуранта дела. Увидев прессу, он закрыл лицо капюшоном.

Напомним, что чудовищное происшествие случилось в ночь на 5 мая. Шестеро парней нагрянули в квартиру двух девушек лёгкого поведения, одна из которых – несовершеннолетняя. Мужчины около часа жестоко насиловали жертв, после чего, дабы скрыть следы преступления, сбросили одну из них с балкона седьмого этажа. Пострадавшая была госпитализирована в тяжёлом состоянии и находится в коме. Четверо подозреваемых были задержаны, ещё двое – находятся в розыске.

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