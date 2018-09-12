Подозрения на корь у трех взрослых, включая беременную женщину, не подтвердились

Лабораторные анализы показали, что беременная женщина из Кишинева и двое взрослых из Тирасполя не больны корью. Информацию порталу sănătateinfo.md подтвердили ответственные лица в Национальном агентстве общественного здоровья.

Всего на данный момент подтвержден 281 случай кори, еще 4 проверяются. Из них – один в Кагуле и еще три в Чадыр-Лунге.

На этой неделе НАОЗ обещает представить данные о количестве вакцинированных за последний месяц детей и тех, кто остается непривитыми. В то же время объявленный ранее оранжевый код в связи с корью остается в силе.