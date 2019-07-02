Подоспели вовремя: на Днестре предотвратили случай отопления

Подоспели вовремя: на Днестре предотвратили случай отопления

Крики о помощи услышали спасатели, дежурившие на берегу пляжа «Сократ». В нескольких метрах от моста в воде они увидели, как мужчина пытался держать женщину на плаву. Но течение и упадок сил сводили его усилия на «нет».

Спасатели отреагировали незамедлительно: оба прыгнули в воду. Подхватив женщину, они помогли ей добраться до берега. Мужчина смог доплыть сам.

Позже пострадавшая объяснила, что они хотели уединиться подальше от пляжа. Поэтому выбрали неохраняемую часть берега справа от моста Тирасполь – Кицканы. Прыгнув в воду, женщина поняла, что её сносит течением, ей на выручку кинулся её спутник. Когда сил стало не хватать у обоих, она начала звать на помощь, пишет mvdpmr.org.

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