“Подогрели”, обокрали и избили: пожилой бендерчанин пострадал от рук собутыльников

Инцидент произошел в Бендерах ночью 24 апреля в квартире 46-летней женщины.

В тот день к бендерчанке в гости пришли двое ранее судимых приятелей 35 и 44 лет, и 62-летний мужчина. В какой-то момент в разгар пьяного застолья между собутыльниками вспыхнул конфликт.

– Избив пенсионера, два агрессивных гостя отобрали у него мобильный телефон и выставили за дверь. Жильцы дома, услышавшие крики и шум борьбы, позвонили по номеру «102». Скандалистов задержали милиционеры патрульно-постовой службы, – сообщили в МВД Приднестровья.

У избитого были обнаружены ушиб грудной клетки и травмы головы. Он написал заявление, по которому на данный момент проводится проверка и рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.