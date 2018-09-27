Подобрали ключ и угнали: 4 несовершеннолетних автоворов попали в руки правоохранителей (ВИДЕО)

Подобрали ключ и угнали: 4 несовершеннолетних автоворов попали в руки правоохранителей (ВИДЕО)

Четверо жителей столицы в возрасте от 14 до 17 лет были арестованы сотрудниками полиции сектора Буюканы после того, как угнали автомобиль марки Volkswagen T-4, припаркованный во дворе жилого дома на улице Картуша города Дурлешты.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, автомобиль был угнан в ночь на 10 сентября. Юные автоворы использовали метод подбора ключа. Владелец транспортного средства сообщил в полицию об угоне утром того же дня, когда обнаружил, что машина отсутствует.

В ходе следственных мероприятий правоохранительные органы нашли транспортное средство в столичном секторе Чеканы, на улице Вадул-луй-Водэ.

По факту угона автомобиля было возбуждено уголовное дело. Подозреваемые не достигли совершеннолетнего возраста, поэтому они находятся на данный момент на свободе. Стоит отметить, что ранее молодых людей уже задерживали за преступления подобного характера. Сейчас им грозит лишение свободы от 3 до 5 лет.

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