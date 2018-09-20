Подконтрольные Демпартии структуры и полиция даже не пытаются расследовать аварию с Додоном

На это указал депутат от Партии социалистов, политический эксперт Богдан Цырдя.

Так, он обратил внимание на поспешность, с которой начальник Госохраны заявил, что покушения не было. “Лакеи ДПМ” – Гимпу, Мунтяну, Галбур, Гелич также заявили, что это была авария, а не покушение.

– Партнеры ДПМ-PAS-DA, “Наша партия” – подтвердили, что покушения не было. Парламентская комиссия по безопасности (подконтрольна ДПМ) – также заявила, что покушения не было, поэтому отказалась ее расследовать. Полиция, подконтрольная ДПМ, – десятый день молчит. Расследования нет. Экспертизы нет. Ничего нет.

После всего этого у вас есть еще сомнения, авария это или покушение? – задал вопрос Цырдя.